Неймар просил ПСЖ подписать хавбека "Барселоны"

Вингер французского ПСЖ Неймар просил руководство своего клуба подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Серхио Бускетса.

Как информирует испанская пресса, бразилец хотел продолжить выступления в одной команде с 29-летним хавбеком, однако тот дал понять, что намерен завершить свою карьеру игрока в стане "сине-гранатовых".

Напомним, Неймар пожаловался на нечеловеческие условия для игры в Боливии. | soccernews.ru