Неймар просил ПСЖ подписать хавбека "Барселоны"

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Неймар просил ПСЖ подписать хавбека "Барселоны"Вингер французского ПСЖ Неймар просил руководство своего клуба подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Серхио Бускетса.

Как информирует испанская пресса, бразилец хотел продолжить выступления в одной команде с 29-летним хавбеком, однако тот дал понять, что намерен завершить свою карьеру игрока в стане "сине-гранатовых".

Напомним, Неймар пожаловался на нечеловеческие условия для игры в Боливии. | soccernews.ru

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