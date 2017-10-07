Неймар просил УЕФА дисквалифицировать "Барселону" из еврокубков

Форвард ПСЖ Неймар хотел наказать свой бывший клуб "Барселону", сообщает As.

По сведениям издания, футболист попросил УЕФА исключить каталонский клуб из еврокубков из-за того, что "Барселона" не выплатила бонус его отцу в размере 26 миллионов евро.

Напомним, что "Барселона" аргументировала отказ от выплаты бонуса за лояльность тем, что Неймар перебрался в ПСЖ.

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