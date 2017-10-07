Неймар просил УЕФА дисквалифицировать "Барселону" из еврокубков

Теги псжнеймарбарселона

Неймар просил УЕФА дисквалифицировать "Барселону" из еврокубков

Форвард ПСЖ Неймар хотел наказать свой бывший клуб "Барселону", сообщает As.

По сведениям издания, футболист попросил УЕФА исключить каталонский клуб из еврокубков из-за того, что "Барселона" не выплатила бонус его отцу в размере 26 миллионов евро.

Напомним, что "Барселона" аргументировала отказ от выплаты бонуса за лояльность тем, что Неймар перебрался в ПСЖ.

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комментарии
Хорди Альба

Я люблю его пердежи

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Джабраил

Ахаха,а ещё наверное потребовал чтобы в дополнение этих 26 нуликов,добавили ещё пятнашку как пеню,ну и пятёрку за душевную травму отца))Ой мгаааазь

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Де Хея

Это не фейк... Барса сама виновата не заплатила бонус..справедливо

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Сергей

Не правильно он поступает...

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Пьянь

Мразь.

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Хейтер Барсадрочеров

Как у барсатых пригорело.

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Мурат

До этого Барса был для него все а щас уже ПСЖ,,.....Петушок

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ФЕЙК-ПРОВЕРКА

Да ну наверное фейк очередной.

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ь

надеюсь это новость фейк, а если нет, то петушок долбаёб полный.

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валерка

теперь его еще больше ненавижу

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Зенден

Совсем оборзел щенок.

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