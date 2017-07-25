Неймар просит от ПСЖ гарантий выполнения оговоренных условий

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Неймар просит от ПСЖ гарантий выполнения оговоренных условийФорвард "Барселоны" Неймар попросил у ПСЖ относительно ранее оговорённых условий.

В частности, игрок хочет быть уверен в том, что клуб выплатит ему трансферную компенсацию, а также будет платить 30 миллионов евро в год, о чем говорилось ранее.

Представители Неймара опасаются нарушить каноны финансового фэйр-плей и иметь проблемы с УЕФА. Именно поэтому бразилец просит от клуба гарантии. 

Читайте: Де Бур сравнил Заа с Неймаром | http://soccernews.ru

комментарии
Артём

в спартак нахуй за лям евро

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Сергей

ДА ТЫ ЗАЕБАЛ УЖЕ ПЕРЕХОДИ УЖЕ В ПСЖ

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