Неймар обратился к руководству ПСЖ с просьбой подписать Месси

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Неймар обратился к руководству ПСЖ с просьбой подписать Месси

Форвард ПСЖ Неймар обратился к руководству парижского клуба с просьбой купить капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить аргентинцу зарплату больше, чем "Манчестер Сити".

По данным Sky Sports, футболисты встретились на этой неделе и обсудили возможный переход Месси в ПСЖ. Однако от парижан пока не поступало официальных предложений.

Отметим, основным претендентов на 33-летнего форварда является "Манчестер Сити".

Напомним, Месси и Неймар играли вместе в "Барселоне с 2013 по 2017 год.

Не пропустите: Месси хочет перейти в "Манчестер Сити" вместе с Неймаром| http://soccernews.ru
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