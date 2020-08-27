Неймар обратился к руководству ПСЖ с просьбой подписать Месси
Форвард ПСЖ Неймар обратился к руководству парижского клуба с просьбой купить капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить аргентинцу зарплату больше, чем "Манчестер Сити".
По данным Sky Sports, футболисты встретились на этой неделе и обсудили возможный переход Месси в ПСЖ. Однако от парижан пока не поступало официальных предложений.
Отметим, основным претендентов на 33-летнего форварда является "Манчестер Сити".
Напомним, Месси и Неймар играли вместе в "Барселоне с 2013 по 2017 год.
Не пропустите: Месси хочет перейти в "Манчестер Сити" вместе с Неймаром| http://soccernews.ru
главное
-
"Рука была в наручниках, меня били по ноге". Магуайр рассказал об аресте в Греции
-
Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до конца октября
-
Агент Гризманна сообщил, что футболист хотел покинуть "Барселону"
-
ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси
Лента новостей
-
Матич решил завершить карьеру в сборной Сербии
-
"Рука была в наручниках, меня били по ноге". Магуайр рассказал об аресте в Греции
-
Червиченко поделился ожиданиями от матча "Спартака" с тульским "Арсеналом"
-
Дешам вступился за нападающего ПСЖ Мбаппе
-
Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до конца октября
-
Защитник "Ромы" Коларов станет игроком "Интера"
-
ПСЖ готов купить Милинковича-Савича за 60 миллионов евро
-
Агент Гризманна сообщил, что футболист хотел покинуть "Барселону"
-
Неймар обратился к руководству ПСЖ с просьбой подписать Месси
-
2
Геннадий Орлов назвал игроков "Динамо" костоломами
-
Сергей Игнашевич: "Я ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью"
-
Джанлука Ди Марцио: Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте
-
Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото
-
Невеста Роналду показала милое фото с дочкой
-
2
ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити"
-
Малафеев: "Не знаю, что должно произойти, чтобы "Зенит" не стал в этом сезоне РПЛ"
-
Защитник "Атлетико" Кайо перешел в "Монако"
-
1
Мюллер прокомментировал возможный уход Месси из "Барселоны"
-
2
"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси
-
Экс-игрок "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в "Локомотиве"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14