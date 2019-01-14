Неймар просит ПСЖ подписать его соотечественника

ПСЖ ведет переговоры по трансферу хавбека "Наполи" Аллана.

Как сообщает Corriere dello Sport, кроме тренерского штаба клуба, видеть игрока в команде хочет его партнер по сборной Бразилии Неймар. "Наполи" оценивает своего футболиста в 80 миллионов евро.

Соглашение Аллана с клубом действует до 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету две голевые передачи в 25 играх.

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