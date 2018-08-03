Неймар просит ПСЖ подписать ключевых хавбеков "Реала" и "Барселоны"

Ведущий форвард ПСЖ Неймар попросил руководство своего клуба подписать двух игроков, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что бразилец хочет видеть своими одноклубниками двух соотечественников, играющих в центре поля - Каземиро из мадридского "Реала" и Филиппе Коутиньо из каталонской "Барселоны". По мнению 26-летнего нападающего, после подписания голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и скорого трансфера защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга, именно полузащита парижан нуждается в укреплении.

Напомним, Неймар впервые встретился с Буффоном в ранге одноклубников. | soccernews.ru