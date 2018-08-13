Неймар просит ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне"

1 Теги псжбарселонанеймариван ракитич

Неймар просит ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне"Ведущий форвард ПСЖ Неймар просит свой клуб подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича.

Как информирует Football Espana, бразилец считает, что сейчас наступил идеальный момент, чтобы подписать 30-летнего хавбека "сине-гранатовых", который вполне может потерять место в стартовом составе своей команды ввиду подписания сразу нескольких игроков на его позицию.

Напомним,  окружение Рабьо объяснило нежелание хавбека подписывать новый контракт с ПСЖ. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Уй тебе , петушок

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