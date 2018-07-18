Неймар просит руководство ПСЖ подписать хавбека "Реала"

Ведущий форвард ПСЖ Неймар просит руководство своего клуба подписать полузащитника мадридского "Реала" Каземиро.

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний нападающий пытается убедить парижан предпринять попытки приобрести опорного хавбека "сливочных". При этом просьбы бразильца уже получили поддержку со стороны новоиспеченного главного тренера его команды Томаса Тухеля.

Напомним, ПСЖ намерен перехватить трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru