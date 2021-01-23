Неймар провёл 100-й матч за ПСЖ

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Неймар провёл 100-й матч за ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар принял участие в матче 21-го тура французской Лиги 1 против "Монпелье" (4:0).

Эта игра стала для звёздного футболиста сотой в составе парижской команды.

Бразильский нападающий в 100 матчах забил 81 гол и сделал 46 ассистов.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара в 2017 году у "Барселоны" за 222 миллиона евро, что является трансферным рекордом мирового футбола.

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