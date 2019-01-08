Неймар провёл 50-й матч за ПСЖ: опубликована статистика

Форвард ПСЖ Неймар принял участие в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Понтиви".

Как сообщает Opta, эта игра стала для 26-летнего бразильца 50-й в составе парижан. В них нападающий забил 45 голов и сделал 24 ассиста.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара летом 2017 года у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Контракт между клубом и игроком рассчитан до июня 2022 года.

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