Неймар провел первый матч за последние три месяца

Теги псжнеймар

Неймар провел первый матч за последние три месяца

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар принял участие в матче 33-го тура чемпионата Франции с "Монако" (3:1).

Форвард вышел на замену на 46-й минуте вместо Лейвина Курзавы. Этот матч стал первым для бразильца с 23 января этого года. 

Напомним, что Неймар пропустил три месяца из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" ярко поздравил Карреру с 55-летием

"Спартак" ярко поздравил Карреру с 55-летием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 33 84
2 Лилль Лилль 33 65
3 Лион Лион 33 59
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 33 56
5 Марсель Марсель 33 54
6 Монпелье Монпелье 33 51
7 Реймс Реймс 33 48
8 Ницца Ницца 33 48
9 Ним Ним 33 46
10 Страсбур Страсбур 33 44
11 Ренн Ренн 33 43
12 Анжер Анжер 33 41
13 Нант Нант 33 40
14 Бордо Бордо 33 38
15 Тулуза Тулуза 33 36
16 Монако Монако 33 32
17 Амьен Амьен 33 32
18 Дижон Дижон 33 28
19 ФК Кан ФК Кан 33 26
20 Генгам Генгам 33 24
Полная таблица

топ-5 тегов