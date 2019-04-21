Неймар провел первый матч за последние три месяца

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар принял участие в матче 33-го тура чемпионата Франции с "Монако" (3:1).

Форвард вышел на замену на 46-й минуте вместо Лейвина Курзавы. Этот матч стал первым для бразильца с 23 января этого года.

Напомним, что Неймар пропустил три месяца из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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