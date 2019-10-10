Неймар проводит 100-й матч за сборную Бразилии, это шестой результат в истории

Нападающий ПСЖ Неймар вышел в стартовом составе сборной Бразилии на товарищеский матч с Сенегалом.

Эта игра стала для 27-летнего футболиста сотой в составе национальной команды.

По числу проведённых матчей в составе "селесао" Неймар вышел на шестое место, сравнявшись с Робиньо.

Опережают скандального форварда только Кафу (142), Роберто Карлос (125), Дани Алвес (116), Лусио (105) и Клаудио Таффарел (101).

Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года, в его активе 61 забитый гол.

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