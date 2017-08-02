Неймар пройдет медобследование для ПСЖ в четверг в Португалии

Форвард каталонской "Барселоны" Неймар пройдет медобследование для французского ПСЖ в Португалии в четверг, информирует FootMercato.

По сведениям источника, такой выбор был сделан парижанами ради того, чтобы избежать лишнего ажиотажа. Официальное представление бразильца в качестве игрока "красно-синих" может состояться уже в ближайшую субботу.

Напомним, Неймар попрощался с Месси. | soccernews.ru