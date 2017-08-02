Неймар пройдет медосмотр в ПСЖ в четверг или пятницу

Бразильский нападающий "Барселоны" Неймар все ближе к переходу в ПСЖ, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, форвард пройдет медицинское обследование в парижском клубе в четверг или пятницу. Если все будет в порядке, то форвард подпишет контракт с парижанами в субботу.

Напомним, что 25-летний Неймар обойдет ПСЖ в 222 миллиона евро.

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