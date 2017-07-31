Неймар пройдет в Катаре медобследование в ПСЖ 1 августа

Форвард "Барселоны" Неймар в Катаре пройдет медобследование перед переходом в ПСЖ.

Как сообщает Marca, там же 25-летний бразилец встретится с президентом французского гранда Нассером Аль-Хеллаифи. Процедура запланирована на 1 августа.

Ожидается, что в ПСЖ бразилец заработает около 300 миллионов евро за 5 лет.

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