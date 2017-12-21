Неймар: "ПСЖ намерен обыграть "Реал" и сотворить историю"



Нападающий ПСЖ Неймар считает, что его команда может обыграть "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы намерены обыграть "Реал" и сотворить историю. Это будет сложно сделать, так как игроки королевского клуба играют вместе уже много лет. "Реал" хочет в третий раз подряд выиграть Лигу Чемпионов, но я знаю, что мы можем их победить.

Мои шансы на завоевание "Золотого мяча"? Это зависит не только от меня, но и от партнеров, а также выступления команды в этом сезоне. Кроме того, важным в этом вопросе будет Чемпионат Мира-2018", - приводит слова Неймара Marca.

Первый матч "Реал" - ПСЖ состоится 14 февраля. А ответный поединок ПСЖ - "Реал" пройдет 6 марта.

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