Неймар: "ПСЖ - "Реал" - финал, которого все ждали"
Форвард французского ПСЖ Неймар высказался о предстоящих матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов, в которых его команда сыграет против мадридского "Реала".
"Игры против "Реала"? Это финал, которого все ждали. Мы готовимся сыграть в этом большом противостоянии", - приводит слова 25-летнего бразильца RMC Sport.
Напомним, первый матч между парижанами и "сливочными" состоится 14-го февраля следующего года на поле вторых, а ответная игра будет сыграна 6-го марта.
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