Неймар пытается убедить Коутиньо перебраться в ПСЖ

Теги псжнеймаркоутиньобарселоналиверпуль

Неймар пытается убедить Коутиньо перебраться в ПСЖВингер французского ПСЖ Неймар пытается убедить полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо перебраться в его клуб.

Как информирует Le10Sport, оба футболиста в настоящее время находятся в расположении сборной Бразилии, чем и пытается воспользоваться игрок парижан, делая все возможное, чтобы убедить соотечественника и своего хорошего приятеля, который намерен перейти в каталонскую "Барселону", переехать в Париж.

Напомним, Суарес высказался о возможном переходе Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

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noname

А этот Нееймар не ахуел в край?

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