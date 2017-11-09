Неймар пытается убедить Коутиньо перебраться в ПСЖ

Вингер французского ПСЖ Неймар пытается убедить полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо перебраться в его клуб.

Как информирует Le10Sport, оба футболиста в настоящее время находятся в расположении сборной Бразилии, чем и пытается воспользоваться игрок парижан, делая все возможное, чтобы убедить соотечественника и своего хорошего приятеля, который намерен перейти в каталонскую "Барселону", переехать в Париж.

Напомним, Суарес высказался о возможном переходе Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru