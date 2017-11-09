Неймар пытается вмешаться в трансферную политику ПСЖ

Теги псжливерпульэдинсон кавани неймаркоутиньо

Неймар пытается вмешаться в трансферную политику ПСЖВингер французского ПСЖ Неймар пытается вмешаться в трансферную политику своего клуба, информирует le10sport.

Так, по сведениям источника, бразилец пытается подтолкнуть руководство своего клуба к продаже форварда Эдинсона Кавани и приобретению за вырученные средства своего соотечественника Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля".

Напомним, Неймар спрашивал у бывших партнеров по "Барселоне", можно ли ему будет вернуться в команду

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