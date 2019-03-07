Неймар пытался разобраться с судьями после матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, помешать футболисту разобраться с судьями смогли представители парижского клуба, которому пришлось оттаскивать его от комнаты.

Напомним, что в компенсированное время второго тайма в ворота ПСЖ был назначен пенальти, который реализовал Маркус Рэшфорд. В итоге "МЮ" вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч.

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