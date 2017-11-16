Неймар пытался сорвать свой переход в ПСЖ

Бразильский форвард Неймар пытался сорвать свой переход из "Барселоны" в ПСЖ, сообщает Marca.

По сведениям издания, 25-летний футболист незадолго до завершения трансфера обращался к президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу с просьбой отменить сделку.

Отмечается, что Неймар даже плакал, так как не хотел уходить из "Барселоны", но отец нападающего настоял на переходе.

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