Неймар расплакался на пресс-конференции

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Неймар расплакался на пресс-конференции

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар расплакался на пресс-конференции после товарищеского матча с Японией.

Журналисты снова начали спрашивать о конфликтах звёздного футболиста с тренерами. Наставник "селесао" Тите отвечал довольно жёстко, защищая своего подопечного.

В итоге Неймар не сдержал слёз, приобнял тренера и ушёл из пресс-центра.

Видео: Неймар расплакался на пресс-конференции

Не пропустите: СМИ узнали, что Неймар ругался со всеми своими тренерами. | http://soccernews.ru

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