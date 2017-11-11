Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар расплакался на пресс-конференции после товарищеского матча с Японией.

Журналисты снова начали спрашивать о конфликтах звёздного футболиста с тренерами. Наставник "селесао" Тите отвечал довольно жёстко, защищая своего подопечного.

В итоге Неймар не сдержал слёз, приобнял тренера и ушёл из пресс-центра.

Видео: Неймар расплакался на пресс-конференции

Не пропустите: СМИ узнали, что Неймар ругался со всеми своими тренерами. | http://soccernews.ru