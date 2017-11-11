Неймар расплакался на пресс-конференции
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар расплакался на пресс-конференции после товарищеского матча с Японией.
Журналисты снова начали спрашивать о конфликтах звёздного футболиста с тренерами. Наставник "селесао" Тите отвечал довольно жёстко, защищая своего подопечного.
В итоге Неймар не сдержал слёз, приобнял тренера и ушёл из пресс-центра.
Видео: Неймар расплакался на пресс-конференции
Не пропустите: СМИ узнали, что Неймар ругался со всеми своими тренерами. | http://soccernews.ru
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|7
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|Гремио
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|Сан-Паулу
|38
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|Спорт Ресифе
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