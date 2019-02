Неймар расплакался на собственном дне рождения

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар расплакался на вечеринке, приуроченной к его дню рождения.

В ходе мероприятия футболист, которому сегодня исполняется 27 лет, заговорил о своей травме и не смог сдержать эмоций.

"Спортсмены понимают меня, насколько сложно передвигаться с помощью костылей. Но вы помогаете мне оставаться сильным. Я чувствую себя счастливым, смотря на вас. Я больше всего хочу выходить на поле и заниматься своим делом - играть в футбол. Лучшим подарком на день рождения была бы новая плюсневая кость" - сказал Неймар.

[#Neymar] « Le cadeau que je désirais le plus pour aujourd’hui aurait été un nouveau Métatarse, pour que je puisse être sur le terrain, à la guerre, à faire ce que j’aime le plus : Jouer au football » - @neymarjr



via @Esp_Interativo pic.twitter.com/jhdY8g3WG9