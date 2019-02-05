Неймар расплакался на собственном дне рождения

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Неймар расплакался на собственном дне рождения

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар расплакался на вечеринке, приуроченной к его дню рождения.

В ходе мероприятия футболист, которому сегодня исполняется 27 лет, заговорил о своей травме и не смог сдержать эмоций.

"Спортсмены понимают меня, насколько сложно передвигаться с помощью костылей. Но вы помогаете мне оставаться сильным. Я чувствую себя счастливым, смотря на вас. Я больше всего хочу выходить на поле и заниматься своим делом - играть в футбол. Лучшим подарком на день рождения была бы новая плюсневая кость" - сказал Неймар.

Напомним, что около двух недель назад у форварда случился рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в 2018 году. Сроки его восстановления составят 2,5 месяца. Таким образом, он сможет вернуться на поле не раньше апреля.

Не пропустите: Как Алвес и Мбаппе зажигали на дне рождения Неймара (видео). | http://soccernews.ru

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