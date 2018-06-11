Неймар расплакался, посетив комнату своего детства

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Неймар расплакался, посетив комнату своего детстваБразильское телевидение воссоздало интерьер комнаты, в которой проходило детство форварда ПСЖ Неймара. Видео с реакцией футболиста, посетившего это помещение, было опубликовано в сети интернет.

Напомним, Неймар примет решение по будущему после Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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