Неймар расплакался, посетив комнату своего детства

Бразильское телевидение воссоздало интерьер комнаты, в которой проходило детство форварда ПСЖ Неймара. Видео с реакцией футболиста, посетившего это помещение, было опубликовано в сети интернет.

Напомним, Неймар примет решение по будущему после Чемпионата Мира. | soccernews.ru