Неймар расплакался при разговоре об изнасиловании с наставником сборной Бразилии

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар провел беседу с главным тренером национальной команды Тите по поводу обвинения в изнасиловании, сообщает Globoesporte.

По сведениям издания, разговор вышел тяжелым для форварда и он много плакал во время него. По его словам, данная ситуация полностью вымотала его морально и он попросил возможность дать ему тренироваться.

Напомним, что ранее Неймар был лишен капитанской повязки в сборной Бразилии за то, что ударил болельщика во Франции.

Ранее сообщалось, что некая девушка обвинила 27-летнего Неймара в изнасиловании, которое якобы произошло 15 мая в парижском отеле.

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