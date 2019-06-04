Неймар расплакался при разговоре об изнасиловании с наставником сборной Бразилии
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар провел беседу с главным тренером национальной команды Тите по поводу обвинения в изнасиловании, сообщает Globoesporte.
По сведениям издания, разговор вышел тяжелым для форварда и он много плакал во время него. По его словам, данная ситуация полностью вымотала его морально и он попросил возможность дать ему тренироваться.
Напомним, что ранее Неймар был лишен капитанской повязки в сборной Бразилии за то, что ударил болельщика во Франции.
Ранее сообщалось, что некая девушка обвинила 27-летнего Неймара в изнасиловании, которое якобы произошло 15 мая в парижском отеле.
Не пропустите: Девушка Неймара призналась в отсутствии изнасилования. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
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|2
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|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27