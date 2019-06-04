Неймар расплакался при разговоре об изнасиловании с наставником сборной Бразилии

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Неймар расплакался при разговоре об изнасиловании с наставником сборной Бразилии

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар провел беседу с главным тренером национальной команды Тите по поводу обвинения в изнасиловании, сообщает Globoesporte.

По сведениям издания, разговор вышел тяжелым для форварда и он много плакал во время него. По его словам, данная ситуация полностью вымотала его морально и он попросил возможность дать ему тренироваться.

Напомним, что ранее Неймар был лишен капитанской повязки в сборной Бразилии за то, что ударил болельщика во Франции.

Ранее сообщалось, что некая девушка обвинила 27-летнего Неймара в изнасиловании, которое якобы произошло 15 мая в парижском отеле.

Не пропустите: Девушка Неймара призналась в отсутствии изнасилования. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Первый такой жёсткий разговор в карьере петушка,папочка ему пятки целовал,а Тите молодец,нечего всяким соплякам вести себя как захочешь,надеюсь Неймар на Кубке Америки не будет играть,а будет Винисиус,он более достойный кандидат на эту позицию.

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jugulator
Пьянь

Несмотря на очень негативный имидж Неймара - нытика и симулянта, сравнивать с ним Винисиуса просто смешно.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Винисиус бегонок. Да, немного туповатый, но он и Барсе бы подошёл. ..... После ухода Неймара, левый фланг Барсы полностью беззубый, особенно видно в играх с сильными противниками, такими как Ливер, да и с Валенсией в Кубке тоже. Альба и Коут, фактически не играют на обострение и прорыв по левому флангу, а через центр таких лосей как Ван Дейк в одиночку Месси не пройти!

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Крош
Крош

Так у Винисиуса дриблинг скоростной,Неймар с мячом аозится.

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