Неймар рассказал, что плакал в своем первом сезоне в "Барселоне"
Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен
Бразильский футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в "Барселоне" в первом сезоне после трансфера из "Сантоса".
"По ходу моего первого сезона в "Барселоне" на меня оказывалось огромное давление. Я не узнавал себя.
Я плакал в раздевалке, и в это время Месси заговорил со мной. Это все изменило", – отметил Неймар в сериале о себе "Идеальный хаос" от Netflix.
Напомним, что Неймар перешел в "Барселону" в 2013 году из "Сантоса" за 88 миллионов евро. В 2017 году он ушел в ПСЖ за 222 миллиона.
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