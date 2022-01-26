Неймар рассказал, что плакал в своем первом сезоне в "Барселоне"

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Неймар рассказал, что плакал в своем первом сезоне в "Барселоне"

Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен

Бразильский футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в "Барселоне" в первом сезоне после трансфера из "Сантоса".

"По ходу моего первого сезона в "Барселоне" на меня оказывалось огромное давление. Я не узнавал себя.

Я плакал в раздевалке, и в это время Месси заговорил со мной. Это все изменило", – отметил Неймар в сериале о себе "Идеальный хаос" от Netflix.

Напомним, что Неймар перешел в "Барселону" в 2013 году из "Сантоса" за 88 миллионов евро. В 2017 году он ушел в ПСЖ за 222 миллиона.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

— Я попал в некий Камар-Тадж и нашёл там себе... древнего учителя, и... — О, ушёл в секту, значит. — Нет-нет, это не секта. Не совсем... Хотя там раскрывают способности, о которых ты даже не знал. — Я и говорю — секта. — Никакая не секта! — Ну, это первое, что скажет сектант. Цитата из фильма «Доктор Стрэндж»

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