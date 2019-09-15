Неймар рассказал, как относится к освистыванию со стороны болельщиков



Бразильский нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал поведение фанатов, которые освистывали его во время матча 5-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (1:0).

"Все знают, что было летом. Если фанаты хотят меня освистывать, пусть так и будет. Мне нечего им сказать. Фанаты имеют право делать на стадионе то, что хотят. Но другие игроки ПСЖ не заслуживают свиста.

Я ничего не могу сказать против болельщиков ПСЖ. Два года назад они очень тепло приняли меня, когда я перешел в клуб. Я навсегда запомню это", - приводит слова Неймара AS.

Напомним, что 27-летний Неймар летом пытался покинуть ПСЖ и вернуться в свой бывший клуб "Барселону". Также игроком интересовались "Реал" и "Ювентус". Впрочем, ни одному из клубов не удалось договориться по трансферу форварда и он остался в ПСЖ.

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