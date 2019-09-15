Неймар рассказал, как относится к освистыванию со стороны болельщиков
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал поведение фанатов, которые освистывали его во время матча 5-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (1:0).
"Все знают, что было летом. Если фанаты хотят меня освистывать, пусть так и будет. Мне нечего им сказать. Фанаты имеют право делать на стадионе то, что хотят. Но другие игроки ПСЖ не заслуживают свиста.
Я ничего не могу сказать против болельщиков ПСЖ. Два года назад они очень тепло приняли меня, когда я перешел в клуб. Я навсегда запомню это", - приводит слова Неймара AS.
Напомним, что 27-летний Неймар летом пытался покинуть ПСЖ и вернуться в свой бывший клуб "Барселону". Также игроком интересовались "Реал" и "Ювентус". Впрочем, ни одному из клубов не удалось договориться по трансферу форварда и он остался в ПСЖ.
Не пропустите: Ультрас ПСЖ обратились к Неймару. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам в концовке
-
Кононов ответил на вопрос об отставке
-
Шюррле выразил желание выучить русский язык
-
Младший сын Симеоне перешел в "Атлетико"
-
"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности
Лента новостей
-
1
Тренер "Тамбова" - о матче с ЦСКА: "Не уверен, что буду пересматривать это говно"
-
"Локомотив" сообщил информацию о состоянии травмированных Миранчука и Хеведеса
-
"Динамо" Киев проиграло "Десне", продлив серию без побед до шести матчей
-
"Реал" и "Барселона" намерены переманить Клоппа
-
"Фрайбург" разгромил "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги
-
3
СМИ: решение об участии Месси в матче с "Боруссией" еще не принято
-
ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам в концовке
-
"Болонья" совершила фантастический камбэк в матче с "Брешией"
-
"Борнмут" обыграл "Эвертон" благодаря дублю Уилсона
-
Неймар рассказал, как относится к освистыванию со стороны болельщиков
-
Кверквелия не поможет "Локомотиву" в матче с "Байером"
-
1
Быстров высказался о неудачной игре "Спартака" в последних матчах
-
1
"Реал" теряет Рамоса
-
Кононов ответил на вопрос об отставке
-
1
Перес заявил, что игроки "Реала" заслужили уважение и любовь фанатов
-
Зидан высказался об игре Хамеса Родригеса
-
"Оренбург" переиграл "Рубин" в рамках 9-го тура РПЛ
-
Шюррле выразил желание выучить русский язык
-
"Дженоа" проиграла в домашнем матче Серии А "Аталанте" (видео голов)
-
"Эйбар" - "Эспаньол" - 1:2 (видеообзор встречи)