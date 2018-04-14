Бразильский форвард ПСЖ Неймар рассказал, когда вернётся в строй.

Напомним, что 26-летний футболист находится в лазарете с 25 февраля, когда в матче с "Марселем" он получил трещину в плюсневой кости.

"Мне ещё остаётся месяц восстановления, я делаю успехи, всё проходит хорошо" - цитирует звёздного нападающего ESPN.

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