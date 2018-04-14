Неймар рассказал, когда вернётся в строй
Бразильский форвард ПСЖ Неймар рассказал, когда вернётся в строй.
Напомним, что 26-летний футболист находится в лазарете с 25 февраля, когда в матче с "Марселем" он получил трещину в плюсневой кости.
"Мне ещё остаётся месяц восстановления, я делаю успехи, всё проходит хорошо" - цитирует звёздного нападающего ESPN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|84
|2
|Монако
|32
|70
|3
|Лион
|33
|66
|4
|Марсель
|32
|63
|5
|Ренн
|33
|47
|6
|Ницца
|33
|47
|7
|Монпелье
|32
|46
|8
|Сент-Этьен
|33
|46
|9
|Нант
|33
|45
|10
|Генгам
|33
|42
|11
|Дижон
|33
|42
|12
|Бордо
|32
|40
|13
|Анжер
|33
|37
|14
|Амьен
|33
|37
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|33
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Труа
|32
|29
|19
|Лилль
|33
|29
|20
|Метц
|33
|25