Неймар рассказал, кого считает самым сильным защитником

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что самым сильным защитником, которому он противостоял, является капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос.

"Когда я говорю о лучшем защитнике, то всегда выбираю Серхио Рамоса. Он лучших из тех, против кого я играл. Если брать моих партнеров по команде, то я бы выделил Жерара Пике, Тьяго Силву и Маркиньоса", - приводит слова Неймара Marca.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за парижский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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