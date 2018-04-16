Неймар рассказал о ходе своего восстановления после травмы

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Неймар рассказал о ходе своего восстановления после травмыЛидер ПСЖ Неймар рассказал о том, как идет его восстановление после растяжения связок голеностопа и трещины пятой плюсневой кости.

Напомним, что бразилец травмирвоался 25 февраля в домашнем матче 27-го тура французской Лиги 1 с "Марселем" (3:0).

"Лечиться предстоит ещё месяц, но всё идёт хорошо, всё по плану. Я не чувствую боли и понемногу делаю шаги. Спокойно ходить без специальной обуви я не могу, но лечение идёт, и я также работаю в тренажёрном зале. Я хорошо готовлюсь", - сказал он.

Напомним, ПСЖ стал чемпионом Франции. | soccernews.ru

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