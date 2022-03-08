Неймар рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, что много лет назад он едва не подписал контракт с мадридским "Реалом".

"Когда мне было 13 лет, я почти подписал контракт с "Реалом". Впрочем, затем жизнь привела меня в "Барселону". Эта команда навсегда останется в моей душе", - цитирует Неймара Movistar.

Напомним, что Неймар перешел в "Барселону" в 2013 году из "Сантоса". Сумма трансфера составила 88 миллионов евро. Спустя четыре года ПСЖ выкупил бразильца за рекордные 222 миллиона евро.