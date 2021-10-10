Неймар рассказал о самой страшной травме в своей карьере

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" сборной Бразилии Неймар рассказал о травме позвоночника, полученной в матче 1/4 финала чемпионата мира 2014 года против сборной Колумбии.

"Тот момент стал одним из худших в моей карьере. Моя мечта сыграть в полуфинале и финале чемпионата мира была разрушена. Когда мне травмировали спину, то Марсело пытался поставить меня на ноги, но не смог. Я не мог шевелить ногами. Моя нога была согнута, поэтому в больнице врачам пришлось самим растянуть ее. Я был в шоке. Врач сказал мне, что если бы удар пришелся на два сантиметра ниже, то я бы больше никогда не смог ходить. Я плакал, потому что вынужден был завершить турнир из-за травмы", - приводит слова Неймара Marca.

Напомним, что в том матче травму Неймару нанес защитник колумбийцев Хуан Суньига. У бразильца был диагностирован перелом третьего позвонка.

29-летний Неймар выступает за сборную Бразилии с 2010 года. Всего он провел за национальную команду 113 матчей и забил 69 голов.

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