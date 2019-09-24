Неймар рассказал о сложностях своего темперамента

Форвард ПСЖ Неймар сказал, что порой не может сдержать эмоции, из-за чего возникают проблемы в общении с людьми. Об этом сообщает Mirror.



"Я не особо разговорчивый, закрытый, многое держу в себе. В итоге я расстраиваюсь, взрываюсь и делаю все неправильно, но я работаю над этим. Всегда, когда мне нужно с кем-то поговорить, я делаю это. Думаю, это делает меня лучше.

Я несколько раз терял доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой.Однако у каждого случаются неудачи, это часть жизненного пути. После этих ошибок ты растёшь и учишься", - сказал Неймар.

Напомним, в 2017 году бразилец перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Этим летом футболист намеревался вернуться в каталонский клуб, однако парижане не захотели отпускать 27-летнего форварда.



Контракт игрока с ПСЖ рассчитан до 2022 года.

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