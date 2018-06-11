Неймар рассказал о своей мечте



Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что он мечтает победить на Чемпионате Мира-2018.

"Нужно верить и мечтать о победе на ЧМ-2018. Это не запрещено и мы делаем это постоянно.

Мы провели важный матч с Австрией и заслуженно победили. Эта победа придала нам уверенности", – приводит слова Неймара Sky Sports.

Напомним, что на ЧМ-2018 Бразилия сыграет в одной группе с Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.

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