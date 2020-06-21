Неймар рассказал о своих целях с ПСЖ на остаток сезона

Теги псжнеймар

Неймар рассказал о своих целях с ПСЖ на остаток сезона

Форвард ПСЖ Неймар рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, ПСЖ признан чемпионом. Клубу осталось выступить в этом сезоне в Лиге Чемпионов, Кубке Франции и Кубке лиги.

"Сейчас сложный и важный период, но я верю в будущее. Хочу, чтобы пандемия закончилась и родители смогли поцеловать своих детей. Уверен, все вернется на круги своя, и пандемия останется просто плохими воспоминаниями.

Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы выиграть Лигу Чемпионов в этом году", - цитирует Неймара AS.

А еще: "Атлетико" обыграл "Вальядолид" и вышел на третье место Примеры | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки"

Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов