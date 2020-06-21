Неймар рассказал о своих целях с ПСЖ на остаток сезона
Форвард ПСЖ Неймар рассказал о своих целях на ближайшее будущее.
Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, ПСЖ признан чемпионом. Клубу осталось выступить в этом сезоне в Лиге Чемпионов, Кубке Франции и Кубке лиги.
"Сейчас сложный и важный период, но я верю в будущее. Хочу, чтобы пандемия закончилась и родители смогли поцеловать своих детей. Уверен, все вернется на круги своя, и пандемия останется просто плохими воспоминаниями.
Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы выиграть Лигу Чемпионов в этом году", - цитирует Неймара AS.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
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|56
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|Ренн
|28
|50
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
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|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
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|23
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|Тулуза
|28
|13