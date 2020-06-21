Неймар рассказал о своих целях с ПСЖ на остаток сезона

Форвард ПСЖ Неймар рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, ПСЖ признан чемпионом. Клубу осталось выступить в этом сезоне в Лиге Чемпионов, Кубке Франции и Кубке лиги.

"Сейчас сложный и важный период, но я верю в будущее. Хочу, чтобы пандемия закончилась и родители смогли поцеловать своих детей. Уверен, все вернется на круги своя, и пандемия останется просто плохими воспоминаниями.

Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы выиграть Лигу Чемпионов в этом году", - цитирует Неймара AS.

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