Неймар рассказал о своих отношениях с Мбаппе

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Неймар рассказал о своих отношениях с Мбаппе
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о том, как он общается со своим одноклубником форвардом Килианом Мбаппе

"Я поздравил Мбаппе с победой на Чемпионате Мира-2018. Во время турнира мы постоянно общались и надеялись встретиться в полуфинале, но этого не случилось.

Впрочем, я рад за него. Я чувствую особенную привязанность к этому парню. Я стараюсь передать ему свой опыт, чтобы помочь Мбаппе стать лучше", – приводит слова Неймара Goal.

Не пропустите: Неймар: "Контакты с другими клубами? Это спекуляции журналистов". | http://soccernews.ru

 

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