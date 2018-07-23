Неймар рассказал о своих отношениях с Мбаппе



Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о том, как он общается со своим одноклубником форвардом Килианом Мбаппе.

"Я поздравил Мбаппе с победой на Чемпионате Мира-2018. Во время турнира мы постоянно общались и надеялись встретиться в полуфинале, но этого не случилось.

Впрочем, я рад за него. Я чувствую особенную привязанность к этому парню. Я стараюсь передать ему свой опыт, чтобы помочь Мбаппе стать лучше", – приводит слова Неймара Goal.

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