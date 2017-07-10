Неймар рассказал, в каких двух европейских клубах он может продолжить карьеру

Теги барселонаэйбарнеймарманчестер юнайтед

Неймар рассказал, в каких двух европейских клубах он может продолжить карьеруФорвард каталонской "Барселоны" Неймар рассказал, в каких двух европейских клубах он может продолжить свою карьеру.

Так, на вопрос, может ли он перебраться в английский "Манчестер Юнайтед", 25-летний нападающий "сине-гранатовых" в шутку ответил: "Да... или в "Эйбар".

Напомним, Неймар высказался о своем будущем. | soccernews.ru

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