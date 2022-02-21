Неймар рассказал, в каких клубах хотел бы еще сыграть
Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен
Форвард сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, в каких местах и клубах хотел бы сыграть еще в своей карьере.
"Я очень хочу снова поиграть за "Сантос". Мне не хватает матчей дома и этого замечательного стадиона.
Я также хотел бы поиграть в США хотя бы один сезон. Короткий сезон с 3-4 месяцами отпуска", - приводит слова Неймара журналист Адриен Гренье.
Напомним, что соглашение бразильца с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года.
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|Ди Си Юнайтед
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|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34