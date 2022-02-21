Неймар рассказал, в каких клубах хотел бы еще сыграть

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Неймар рассказал, в каких клубах хотел бы еще сыграть

Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен

Форвард сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, в каких местах и клубах хотел бы сыграть еще в своей карьере.

"Я очень хочу снова поиграть за "Сантос". Мне не хватает матчей дома и этого замечательного стадиона.

Я также хотел бы поиграть в США хотя бы один сезон. Короткий сезон с 3-4 месяцами отпуска", - приводит слова Неймара журналист Адриен Гренье.

Напомним, что соглашение бразильца с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года.

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