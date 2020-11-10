Неймар рассказал, за что его забанили на платформе Twitch

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, что его забанили на платформе Twitch, так как он "засветил" телефонный номер соотечественника Ришарлисона, который выступает за "Эвертон".

"Ребята, меня забанили на Twitch из-за Ришарлисона", - сказал Неймар в видеообращении в своем Instagram.

Напомним, что фанаты прислали Ришарлисону 10 тысяч сообщений за пять минут после того, как Неймар показал его номер.

Не пропустите: Гаджиев рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в "Анжи". | http://soccernews.ru