Неймар рассказал, за что его забанили на платформе Twitch
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, что его забанили на платформе Twitch, так как он "засветил" телефонный номер соотечественника Ришарлисона, который выступает за "Эвертон".
"Ребята, меня забанили на Twitch из-за Ришарлисона", - сказал Неймар в видеообращении в своем Instagram.
Напомним, что фанаты прислали Ришарлисону 10 тысяч сообщений за пять минут после того, как Неймар показал его номер.
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|28
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|7
|Лион
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|Монпелье
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|Страсбур
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|Анжер
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|Бордо
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|Нант
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|Брест
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|Метц
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