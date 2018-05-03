Неймар рассматривает альтернативные "Реалу" варианты

Ведущий форвард ПСЖ Неймар все еще может сменить команду ближайшим летом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что приоритетным для себя местом продолжения карьеры бразилец видит мадридский "Реал". Однако ввиду того, что королевский клуб на сегодняшний день не проявил серьезной заинтересованности в его подписании, 26-летний нападающий парижан уже начал рассматривать альтернативные варианты переезду на "Сантьяго Бернабеу". В частности, он готов всерьез подумать о переходе в "Манчестер Юнайтед", который им интересуется.

Напомним, Кавани рассказал о своем конфликте с Неймаром. | soccernews.ru