Неймар рассматривает вариант с переходом в "Реал"

Вингер французского ПСЖ Неймар рассматривает вариант с переходом в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что бразилец вполне будет готов перебраться в королевский клуб, однако случиться этом может не менее чем через два года, так как на данном этапе своей карьеры он намерен достичь успеха на европейской арене вместе с парижанами.

Напомним, Пике отговаривает Неймара от возможного перехода в "Реал". | soccernews.ru