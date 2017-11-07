Неймар рассматривает вариант с переходом в "Реал"

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Неймар рассматривает вариант с переходом в "Реал"Вингер французского ПСЖ Неймар рассматривает вариант с переходом в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что бразилец вполне будет готов перебраться в королевский клуб, однако случиться этом может не менее чем через два года, так как на данном этапе своей карьеры он намерен достичь успеха на европейской арене вместе с парижанами.

Напомним, Пике отговаривает Неймара от возможного перехода в "Реал". | soccernews.ru

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