Неймар разочарован назначением нового наставника ПСЖ

Теги псжнеймарунаи эмеритомас тухель

Неймар разочарован назначением нового наставника ПСЖВедущий форвард ПСЖ Неймар остался разочарован выбором руководства своего клуба, которое решило назначить новым главным тренером команды немецкого специалиста Томаса Тухеля.

По сведениям испанской прессы, 26-летний форвард достаточно серьезно расстроился из-за того, что на смену Унаи Эмери придет 44-летний наставник, который до сих пор не добился серьезных успехов в своей работе. По мнению бразильца, возглавить команду должен был кто-то из именитых тренеров - Антонио Конте, Жозе Моуринью, Юрген Клопп, Йоахим Лев либо же Луис Энрике.

Напомним, стала известна суть послания Неймара о его скорой встрече с Месси. | soccernews.ru

комментарии
эльдарХан

Оленичев норм тренер для ПСЖ

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...

Энрике берите, он без работы.

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