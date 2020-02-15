Неймар разозлил руководителей ПСЖ своей поездкой в Германию

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Неймар разозлил руководителей ПСЖ своей поездкой в Германию

У нападающего ПСЖ Неймара снова возникли проблемы в отношениях с руководством клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, бразилец поругался с боссами парижан из-за своей поездки в Германию.

Звёздный футболист улетел в Дюссельдорф для участия в рекламном мероприятии, не согласовав этот вопрос с клубом.

Дело в том, что во вторник ПСЖ ожидает важнейший матч в Лиге Чемпионов против дортмундской "Боруссии", а Неймар вместо того, чтобы поскорее восстановиться после травмы и помочь команде, занимается нефутбольной деятельностью.

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