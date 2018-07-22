Неймар развлекается в Бразилии, играя в футбол

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Неймар развлекается в Бразилии, играя в футболВедущий форвард ПСЖ Неймар, который проводит свой отпуск на родине в Бразилии, даже на отдыхе не забывает о футболе.

Напомним, Неймар назвал слухами информацию о его контактах с другими клубами. | soccernews.ru

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