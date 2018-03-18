Неймар решил остаться в ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар решил остаться в своем клубе на следующий сезон, информирует Paris United.

По сведениям источника, о принятом 26-летним нападающим решении уже сообщили своим партнерам по команде его бразильские одноклубники. Эту информацию соотечественники Неймара получили из личного разговора с ним.

Напомним, Неймар запросил у ПСЖ рекордную для футбола зарплату. | soccernews.ru