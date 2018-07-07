Неймар решил перебраться в "Реал"

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Неймар решил перебраться в "Реал"

Форвард ПСЖ Неймар этим летом намерен перейти в "Реал".

Как сообщает Sky Sports, бразилец считает, что выступления за "Реал" помогут ему заполучить "Золотой мяч".

Ранее сообщалось, что "Реал" может выделить на покупку Неймара 350 миллионов евро.

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