Неймар решил перебраться в "Реал"

Форвард ПСЖ Неймар этим летом намерен перейти в "Реал".

Как сообщает Sky Sports, бразилец считает, что выступления за "Реал" помогут ему заполучить "Золотой мяч".

Ранее сообщалось, что "Реал" может выделить на покупку Неймара 350 миллионов евро.

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