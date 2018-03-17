Неймар решил сменить имидж

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Неймар решил сменить имидж

Форвард ПСЖ Неймар решил поэкспериментировать со своим имиджем.

На этот раз бразилец заплел дреды и поделился фотографией в Instagram.

Напомним, что Неймар восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости.

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