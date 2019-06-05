Неймар рискует пропустить Кубок Америки

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Неймар рискует пропустить Кубок Америки

Форвард сборной Бразилии Неймар может пропустить Кубок Америки-2019, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист, возможно, откажется от участия в турнире в связи с психологической неготовностью играть.

Отмечается, что по игроку ПСЖ сильно ударили обвинения в изнасиловании, которые выдвинула его бывшая любовница.

"Думаю, Неймар может попросить нас о том, чтобы не участвовать в турнире. Видимо, у него сейчас нет психологической готовности играть, а также отвечать на вопросы журналистов", - сказал вице-президент Конфедерации футбола Бразилии Франциско Новелитто.

Напомним, что Кубок Америки стартует 14 июня. "Селесао" на групповом этапе сыграют с Боливией, Перу и Венесуэлой.

Не пропустите: Тите прокомментировал обвинение Неймара в изнасиловании. | http://soccernews.ru
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