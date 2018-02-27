Неймар рискует пропустить матч против сборной России

Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рискует пропустить товарищеский матч против национальной команды России.

Как информирует Le 10 Sport, участие 26-летнего нападающего "селесао" в игре против будущих хозяев Чемпионата Мира находится под вопросом после того, как он в игре за свой клуб получил травму лодыжки.

Напомним, Россия и Бразилия сыграют 23-го марта на "Лужниках".

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