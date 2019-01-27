Неймар рискует пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"
Форвард ПСЖ Неймар, скорее всего, не поможет команде в игре Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Telefoot, у бразильца очень маленькие шансы, чтобы успеть восстановиться к первой игре с "МЮ", которая запланирована на 12 февраля.
Напомним, что у Неймара рецидив повреждения плюсневой кости.
В этом сезоне Неймар провел 23 игры, в которых отметился 20 голами и 9 ассистами.
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